السعودية.. تفاعل على فيديو خروج الملك سلمان من المستشفى بعد إجراء منظار قولون

الشرق الأوسط
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السعودية.. تفاعل على فيديو خروج الملك سلمان من المستشفى بعد إجراء منظار قولون
Credit: GIANLUIGI GUERCIA / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو خروج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، من مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد إجرائه منظارا للقولون جاءت نتيجته سليمة، ردود فعل واسعة على موقع تويتر صباح الإثنين.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) مقطع فيديو يُظهر مغادرة الملك سلمان المستشفى يرافقه عدد من الأمراء المقربين منه.

وكان قد أُدخل العاهل السعودي المشتفى لإجراء منظار للقولون، في 8 مايو/أيار الجاري، وجاءت نتيجته سليمة حسبما الديوان الملكي السعودي لاحقا.

وظهر ملك السعودية وهو يمشي مستخدما عكازه ويبدو بصحة جيدة، بينما كان يتجه نحو السيارة.

يذكر أن الملك سلمان وُلد في 31 ديسبمر/كانون أول من عام 1935 ويبلغ 86 عاما، وقد تولى مقاليد الحكم في البلاد في يناير/كانون ثاني من عام 2015 خلفا للملك عبدالله بن عبدالعزيز.

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