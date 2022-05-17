لبنان.. الرئاسة تعلن دخول ميشال عون إلى المستشفى لإجراء فحوصات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت الرئاسة اللبنانية الثلاثاء، دخول الرئيس نيشال عون إلى أحد المستشفيات لإجراء فحوصات طبية وصور شعاعية.

وكتبت الرئاسة عبر صفحتها على موقع تويتر: "اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى " اوتيل ديو "، حسب قولها.

وتابعت الرئاسة اللبنانية قائلة: "وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات"، حسب تعبيرها.

مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية: اجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون صباح اليوم فحوصات وصور شعاعية في مستشفى " اوتيل ديو ". وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة فور انتهاء الفحوصات

ويشهد لبنان إجراء انتخابات تشريعية حملت نتائجها الأولية بعض المفاجآت وانتهى فرز الأصوات فيها صباح الثلاثاء.

يذكر أن عون يبلغ من العمر 88 عاما وهو أحد أكبر رؤساء الدول العربية سنا.