أردوغان يصل الإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، لتقديم واجب العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وتعد هذه الزيارة الثانية من أردوغان إلى الإمارات منذ أكثر من 10 سنوات، بعد الزيارة الأولى التي قام بها في فبراير/شباط الماضي، لإصلاح العلاقات بين البلدين.

وكان في استقبال الرئيس التركي، في مطار أبو ظبي الدولي، رئيس الإمارات الجديد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، التي نشرت فيديو لاستقبال أردوغان وتقديم تعازيه في وفاة الشيخ خليفة.

وأعلنت الإمارات، الجمعة الماضية، وفاة الشيخ خليفة بن زايد ووري جثمانه الثرى في مقبرة "البطين" في أبوظبي. والسبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد رئيسا للبلاد خلفًا لأخيه الراحل الشيخ خليفة.