الجيش الإسرائيلي: محاولة طعن جنود في نابلس وإطلاق النار على المنفذ وتحييده

الشرق الأوسط
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الجيش الإسرائيلي: محاولة طعن جنود في نابلس وإطلاق النار على المنفذ وتحييده
Credit: ABBAS MOMANI / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن لجنود إسرائيليين عند مدخل مدينة نابلس الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " ام مخرب فلسطيني مسلح بسكين قبل قليل بالركض نحو قوات جيش الدفاع التي كانت تهم بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة قرب معبر حوارة على مدخل مدينة نابلس"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي قائلا: "حيث قامت القوات باطلاق النار نحوه وتحييده. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، على حد قوله.

وكان قد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال بحق مطلوبين في مناطق عدة الثلاثاء، حسبما أعلن أدرعي، وسط تصاعد في التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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