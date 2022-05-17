دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي عن قتل فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن لجنود إسرائيليين عند مدخل مدينة نابلس الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: " ام مخرب فلسطيني مسلح بسكين قبل قليل بالركض نحو قوات جيش الدفاع التي كانت تهم بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة قرب معبر حوارة على مدخل مدينة نابلس"، حسب قوله.

وأضاف المسؤول العسكري الإسرائيلي قائلا: "حيث قامت القوات باطلاق النار نحوه وتحييده. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا"، على حد قوله.

#عاجل قام مخرب فلسطيني مسلح بسكين قبل قليل بالركض نحو قوات جيش الدفاع التي كانت تهم بتأمين منطقة مفرق لواء السامرة قرب معبر حوارة على مدخل مدينة #نابلس حيث قامت القوات باطلاق النار نحوه وتحييده. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا https://t.co/PZcrv6Q8co

وكان قد نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال بحق مطلوبين في مناطق عدة الثلاثاء، حسبما أعلن أدرعي، وسط تصاعد في التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.