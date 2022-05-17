الانتخابات النيابية في لبنان.. إليكم أسماء الفائزين حسب الدوائر الكبرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانية بسام مولوي عن أسماء الفائزين بالإنتخابات النيابية اللبنانية التي حصلت يوم 15 مايو/أيار, في الدوائر الخمسة عشر والتي تم تثبيتها من قبل لجان القيد العليا.

إليكم أسماء الفائزين واللوائح التي يمثلونها حسب الدوائر الكبرى:

بيروت الأولى:

عن لائحة "بيروت نحن لها" :غسان حاصباني وجهاد باقردوني

عن لائحة "كنا ورح نبقى":نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان.

عن لائحة "لبنان السيادة": نديم الجميل وجان طالوزيان.

عن لائحة "لوطني" :بولا يعقوبيان وسينتيا زرازير.

بيروت الثانية:

عن لائحة "هيدي بيروت": نبيل بدر وعماد الحوت

عن لائحة "بيروت بدها قلب" :فؤاد المخزومي

عن لائحة "بيروت التعيير": ابراهيم منيمنة وملحم خلف ووضاح الصادق

عن لائحة "لبيروت": عدنان طرابلسي

عن لائحة "وحدة بيروت'": أمين شري ومحمد خواجه وإدغار طرابلسي

عن لائحة "بيروت تواجه": فيصل الصايغ

الشمال الأولى:

عن لائحة "الاعتدال الوطني": وليد بعريني ومحمد سليمان وأحمد رستم وسجيع عطية.

عن لائحة "عكار أولًا": محمد يحيى وأسعد درغام وجيمي جبور.

الشمال الثانية:

عن لائحة "إنقاذ وطن": أشرف ريفي وجميل عبود والياس الخوري

عن لائحة "الإرادة الشعبية": طه ناجي وجهاد الصمد

عن لائحة "التغيير الحقيقي": إيهاب مطر وفراس السلّوم

عن لائحة "انتفض..للسيادة للعدالة": رامي فنج

غن لائحة "للناس": عبدالكريم كبارة

عن لائحة "لبنان لنا": عبدالعزيز الصمد وأحمد الخير

الشمال الثالثة:

عن لائحة "كنا ورح نبقى هون": جبران باسيل وجورج عطاالله

عن لائحة "نبض الجمورية القوية": غياث يزبك وستريدا طوق جعجع وفادي عبدالله كرم

عن "لائحة شمالنا": ميشال دويهي

عن لائحة "شمال المواجهة": ميشال معوض وأديب عبدالمسيح

عن لائحة "وحدة الشمال": طوني فرنجية وملحم طوق

الجنوب الأولى:

عن لائحة "وحدتنا في صيدا وجزين": غادة أيوب وسعيد الأسمر

عن لائحة "ننتخب للتغيير": عبدالرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد.

الجنوب الثانية:

عن لائحة "الأمل والوفاء": نبيه بري وحسين جشي وعلي خريس وعناية عز الدين وعلي عسيران وميشال موسى وحسن محمد علي عز الدين

الجنوب الثالثة:

عن لائحة "الأمل والوفاء": حسن فضل الله ومحمد رعد وعلي فياض وهاني قبيسي وعلي حسن خليل وأيوب حميد وقاسم هاشم وأشرف بيضون وناصر جابر.

عن لائحة 'معًا نحو التغيير': الياس جرادي وفراس حمدان.

جبل لبنان الأولى:

عن لائحة 'صرخة وطن': نعمة افرام وسليم الصايغ.

عن لائحة 'معكم فينا للآخر':زياد الحواط وشوقي الدكاش

عن لائحة ' كنا ورح نبقى': رائد برو وندى البستاني وسيمون أبي رميا

عن لائحة 'قلب لبنان المستقل' :فريد الخازن

جبل لبنان الثانية:

عن لائحة 'متن الحرية': ملحم رياشي ورازي الحاج.

عن لائحة ' متن التغيير':سامي الجميل والياس حنكش

عن لائحة 'معًا أقوى':ميشال المر وهاغوب بقرادونيان

عن لائحة 'كنا ورح نبقى للمتن': ابراهيم كنعان والياس بو صعب

جبل لبنان الثالثة:

عن لائحة 'الوفاق الوطني': علي عمّار والآن عون وفادي علامة

عن لائحة 'بعبدا السيادة والقرار': بيار بو عاصي وهادي أبو الحسن وكميل شمعون.

جبل لبنان الرابعة:

عن لائحة 'الشراكة والإرادة': تيمور جنبلاط ومروان حمادة وأكرم شهيب وجورج عدوان وراجي السعد ونزيه متّى بلال عطالله

عن لائحة 'توحدنا للتغيير': نجاة خطار عون وحليمة القعقور ومارك ضو

عن لائحة 'الجبل': فريد البستاني وسيزار أبي خليل وغسان عطالله

البقاع الأولى:

عن لائحة 'زحلة الرسالة' : رامي بو حودان وكورك المعروف بجورج بوشيكيان وسليم عون

عن لائحة ' زحلة السيادة' : جورج عقيص وبلال الحشيمي والياس اصطفان

من لائحة 'سياديون مستقلون': ميشال ضاهر

البقاع الثانية:

عن لائحة 'الغد الأفضل' : قبلان قبلان وحسن مراد وشربل مارون

عن لائحة 'القرار الوطني المستقل': ووائل أبو فاعور وغسان سكاف.

عن لائحة 'سهلنا والجبل':ياسين ياسين

البقاع الثالثة:

عن لائحة 'الأمل والوفاء':حسين الحج حسن وغازي زعيتر وايهاب حمادة وعلي سلمان بشير المقداد وابراهيم الموسوي وجميل السيد وسامر التوم وينال الصلح وملحم الحجيري.

عن لائحة 'بناء الدولة': انطوان حبشي