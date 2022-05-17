الانتخابات النيابية في لبنان.. إليكم أسماء الفائزين حسب الدوائر الكبرى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن وزير الداخلية والبلديات اللبنانية بسام مولوي عن أسماء الفائزين بالإنتخابات النيابية اللبنانية التي حصلت يوم 15 مايو/أيار, في الدوائر الخمسة عشر والتي تم تثبيتها من قبل لجان القيد العليا.
إليكم أسماء الفائزين واللوائح التي يمثلونها حسب الدوائر الكبرى:
بيروت الأولى:
عن لائحة "بيروت نحن لها" :غسان حاصباني وجهاد باقردوني
عن لائحة "كنا ورح نبقى":نقولا صحناوي وهاكوب ترزيان.
عن لائحة "لبنان السيادة": نديم الجميل وجان طالوزيان.
عن لائحة "لوطني" :بولا يعقوبيان وسينتيا زرازير.
بيروت الثانية:
عن لائحة "هيدي بيروت": نبيل بدر وعماد الحوت
عن لائحة "بيروت بدها قلب" :فؤاد المخزومي
عن لائحة "بيروت التعيير": ابراهيم منيمنة وملحم خلف ووضاح الصادق
عن لائحة "لبيروت": عدنان طرابلسي
عن لائحة "وحدة بيروت'": أمين شري ومحمد خواجه وإدغار طرابلسي
عن لائحة "بيروت تواجه": فيصل الصايغ
الشمال الأولى:
عن لائحة "الاعتدال الوطني": وليد بعريني ومحمد سليمان وأحمد رستم وسجيع عطية.
عن لائحة "عكار أولًا": محمد يحيى وأسعد درغام وجيمي جبور.
الشمال الثانية:
عن لائحة "إنقاذ وطن": أشرف ريفي وجميل عبود والياس الخوري
عن لائحة "الإرادة الشعبية": طه ناجي وجهاد الصمد
عن لائحة "التغيير الحقيقي": إيهاب مطر وفراس السلّوم
عن لائحة "انتفض..للسيادة للعدالة": رامي فنج
غن لائحة "للناس": عبدالكريم كبارة
عن لائحة "لبنان لنا": عبدالعزيز الصمد وأحمد الخير
الشمال الثالثة:
عن لائحة "كنا ورح نبقى هون": جبران باسيل وجورج عطاالله
عن لائحة "نبض الجمورية القوية": غياث يزبك وستريدا طوق جعجع وفادي عبدالله كرم
عن "لائحة شمالنا": ميشال دويهي
عن لائحة "شمال المواجهة": ميشال معوض وأديب عبدالمسيح
عن لائحة "وحدة الشمال": طوني فرنجية وملحم طوق
الجنوب الأولى:
عن لائحة "وحدتنا في صيدا وجزين": غادة أيوب وسعيد الأسمر
عن لائحة "ننتخب للتغيير": عبدالرحمن البزري وأسامة سعد وشربل مسعد.
الجنوب الثانية:
عن لائحة "الأمل والوفاء": نبيه بري وحسين جشي وعلي خريس وعناية عز الدين وعلي عسيران وميشال موسى وحسن محمد علي عز الدين
الجنوب الثالثة:
عن لائحة "الأمل والوفاء": حسن فضل الله ومحمد رعد وعلي فياض وهاني قبيسي وعلي حسن خليل وأيوب حميد وقاسم هاشم وأشرف بيضون وناصر جابر.
عن لائحة 'معًا نحو التغيير': الياس جرادي وفراس حمدان.
جبل لبنان الأولى:
عن لائحة 'صرخة وطن': نعمة افرام وسليم الصايغ.
عن لائحة 'معكم فينا للآخر':زياد الحواط وشوقي الدكاش
عن لائحة ' كنا ورح نبقى': رائد برو وندى البستاني وسيمون أبي رميا
عن لائحة 'قلب لبنان المستقل' :فريد الخازن
جبل لبنان الثانية:
عن لائحة 'متن الحرية': ملحم رياشي ورازي الحاج.
عن لائحة ' متن التغيير':سامي الجميل والياس حنكش
عن لائحة 'معًا أقوى':ميشال المر وهاغوب بقرادونيان
عن لائحة 'كنا ورح نبقى للمتن': ابراهيم كنعان والياس بو صعب
جبل لبنان الثالثة:
عن لائحة 'الوفاق الوطني': علي عمّار والآن عون وفادي علامة
عن لائحة 'بعبدا السيادة والقرار': بيار بو عاصي وهادي أبو الحسن وكميل شمعون.
جبل لبنان الرابعة:
عن لائحة 'الشراكة والإرادة': تيمور جنبلاط ومروان حمادة وأكرم شهيب وجورج عدوان وراجي السعد ونزيه متّى بلال عطالله
عن لائحة 'توحدنا للتغيير': نجاة خطار عون وحليمة القعقور ومارك ضو
عن لائحة 'الجبل': فريد البستاني وسيزار أبي خليل وغسان عطالله
البقاع الأولى:
عن لائحة 'زحلة الرسالة' : رامي بو حودان وكورك المعروف بجورج بوشيكيان وسليم عون
عن لائحة ' زحلة السيادة' : جورج عقيص وبلال الحشيمي والياس اصطفان
من لائحة 'سياديون مستقلون': ميشال ضاهر
البقاع الثانية:
عن لائحة 'الغد الأفضل' : قبلان قبلان وحسن مراد وشربل مارون
عن لائحة 'القرار الوطني المستقل': ووائل أبو فاعور وغسان سكاف.
عن لائحة 'سهلنا والجبل':ياسين ياسين
البقاع الثالثة:
عن لائحة 'الأمل والوفاء':حسين الحج حسن وغازي زعيتر وايهاب حمادة وعلي سلمان بشير المقداد وابراهيم الموسوي وجميل السيد وسامر التوم وينال الصلح وملحم الحجيري.
عن لائحة 'بناء الدولة': انطوان حبشي