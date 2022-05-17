وزير الداخلية السعودي يُعلق على زيارة ولي العهد إلى الإمارات وما تعكسه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أن زيارة العزاء التي أجراها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي تعكس "الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين".

وكتب وزير الداخلية السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "زيارة العزاء التي قام بها سمو سيدي ولي العهد لأبوظبي بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- تعكس الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين"، حسب قوله.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سعود قائلا: "وفق الله سمو الشيخ محمد بن زايد في مهامه رئيساً لدولة الإمارات، ورحم الله الشيخ خليفة بن زايد، وأسكنه فسيح جناته"، حسب تعبيره.

زيارة العزاء التي قام بها سمو سيدي ولي العهد لأبوظبي بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظهم الله- تعكس الروابط الأخوية والتاريخية بين البلدين. وفق الله سمو الشيخ محمد بن زايد في مهامه رئيساً لدولة الإمارات، ورحم الله الشيخ خليفة بن زايد، وأسكنه فسيح جناته،،، https://t.co/Jxxul57HOE

وكان قد وصل ولي العهد السعودي إلى أبوظبي، الإثنين، لتقيدم العزاء بوفاة الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذلك بعد يوم من وصول وفد يضم عددا من الوزراء السعوديين لتقديم واجب العزاء.