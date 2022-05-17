اختفاء جميع تغريدات تركي آل الشيخ عن تويتر يثير تساؤلات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختفت تغريدات رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، عن موقع تويتر بعد تغريدة كتبها عن "أسلوب جديد" له على الموقع.

ونشر آل الشيخ تغريدة صبيحة الثلاثاء قال فيها: "أسلوب جديد في تويتر"، دون أن يوضح طبيعة هذا الأسلوب.

اسلوب جديد في تويتر🤷🏻‍♂️❤️

وبعد هذه التغريدة بوقت قصير اختفت جميع التغريدات لتركي آل الشيخ على الموقع الأزرق وسط تساؤلات حول السبب.

وكان قد أعلن آل الشيخ قبل أيام أنه سيغيب عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة من أجل الراحة.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية كان قد مر بوعكة صحية مؤخرا أجرى على إثرها عملية جرحاية دقيقة في أمريكا.

تركي آل الشيخ يحذف معظم تغريداته! https://t.co/X4OOPmRTrr