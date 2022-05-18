ظهور زوجة أمير قطر في زيارة رسمية خارجية يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار ظهور زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية إلى إسبانيا برفقة زوجها ردود فعل واسعة على تويتر، الثلاثاء.

وظهرت الشيخة جواهر مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما ملك إسبانيا، فيليب السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا أورتيز روكاسولانو.

وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور زوجة أمير قطر إذ قال البعض إنه أول ظهور لها في زيارة خارجية برفقة زوجة، رغم أنها كانت قد ظهرت في مناسبات عدة.

وكان قد حضر لقاء الجانبين عدد من المسؤولين الإسبان البارزين مثل رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ في إسبانيا.

الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا يرحب بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد امير البلاد وسمو الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني حرم سمو الأمير، اهلا وسهلا بكم في اسبانيا باللغة العربية https://t.co/auFIa6H93a

إطلاله رائعة وجميلة لصاحبة السمو الشيخة جواهر بنت حمد حرم حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله صاحبة القلب الكبير لكل من عرفها عن قرب. #قطر #الدوحة https://t.co/POE4h4Raqp