ظهور زوجة أمير قطر في زيارة رسمية خارجية يثير تفاعلا

الشرق الأوسط
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ظهور زوجة أمير قطر في زيارة رسمية خارجية يثير تفاعلا
Credit: OSCAR DEL POZO / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار ظهور زوجة أمير قطر، الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في زيارة رسمية إلى إسبانيا برفقة زوجها ردود فعل واسعة على تويتر، الثلاثاء.

وظهرت الشيخة جواهر مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما ملك إسبانيا، فيليب السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا أورتيز روكاسولانو.

وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور زوجة أمير قطر إذ قال البعض إنه أول ظهور لها في زيارة خارجية برفقة زوجة، رغم أنها كانت قد ظهرت في مناسبات عدة.

وكان قد حضر لقاء الجانبين عدد من المسؤولين الإسبان البارزين مثل رئيس الوزراء ورئيس مجلس الشيوخ في إسبانيا.

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