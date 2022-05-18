وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات.. نظرة على أبرز المحطات في حياته

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--وصف الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، يوم الثلاثاء، زيارة نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لبلاده لتقديم التعازي في وفاة رئيس الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، بأنها زيارة "استثنائية بامتياز".

وقال عبدالله، عبر حسابه على تويتر: "جميع زيارات قادة العالم إلى الإمارات مهمة لكن زيارة نائب الرئيس الأمريكي استثنائية بامتياز، جميع الوفود المعزية والمهنئة لها تقديرها لكن الوفد الأمريكي برئاسية نائب الرئيس، له حضور ووقعه المبهر لعدة اسباب أبرزها نوع الوفد، وحجم الوفد، وتوقيت الزيارة، رسالة الزيارة القوية ".

وأضاف: "حملت زيارة وفد أمريكا للإمارات رسائل أهمها جاءت أمريكا للتعزية والتهنئة وأيضا لتدهش قادة الإمارات ونجحت أمريكا تأخذ علاقتها بالإمارات محمل الجد وحريصة على تقويتها تنهي سوء الفهم برز مؤخرا تتوقع واشنطن أن ترد الإمارات تحية أمريكا بأحسن منها تتوقع زيارة رئيس الإمارات لواشنطن".

كانت هاريس التقت، يوم الاثنين، الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بعد أن قادت وفداً لتقديم التعازي في وفاة الشيخ خليفة بن زايد الذي وافته المنية، الجمعة.

وقالت كامالا هاريس، للصحفيين بعد الاجتماع، إنها قامت بالرحلة نيابة عن الرئيس جو بايدن والشعب الأمريكي "للتعبير عن تعازينا للصديق والشريك دولة الإمارات العربية المتحدة"، ولتقديم التهنئة لرئيس الإمارات الجديد، الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت أنها أعادت تأكيد التزام الولايات المتحدة بـ"الأمن والازدهار في هذه المنطقة"، وأنها تحدثت عن "كيف استفاد الشعب الأمريكي من هذه العلاقة".

وانضم إلى نائب الرئيس الأمريكي في الرحلة رفيعة المستوى وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز والمبعوث الرئاسي الخاص للمناخ جون كيري.

وكان البيت الأبيض قال إن الرحلة سيحضرها أيضًا القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في أبوظبي شون ميرفي ومستشار الأمن القومي لهاريس، فيل جوردون، ومنسق مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، وكبير مديري مجلس الأمن القومي باربرا ليف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشير إدراج العديد من كبار مسؤولي إدارة بايدن في الوفد إلى محاولة من جانب الولايات المتحدة لتخفيف التوترات الأخيرة بين البلدين، والتي تصاعدت بعد هجوم شنه المتمردون الحوثيون على أبو ظبي في يناير/ كانون الثاني، والذي خلف 3 قتلى.

وضغطت الإمارات العربية المتحدة من أجل أن تعيد إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كـ"منظمة إرهابية".

ووصف بايدن الزعيم الإماراتي الراحل بأنه "شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة"، وقال في بيان: "الولايات المتحدة عازمة على تكريم ذكرى الرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من خلال الاستمرار في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا".