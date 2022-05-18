دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خسر حزب الله المدعوم من إيران الأغلبية في الائتلاف البرلماني في انتخابات لبنانية حققت مكاسب كبيرة لخصومه وكذلك لحركة الاحتجاج التي اجتاحت البلاد في انتفاضة 2019، حسبما أظهرت النتائج النهائية الثلاثاء.

أدت انتخابات مجلس النواب في #العراق في أكتوبر 2021 لخسارة مقاعد الكتل المحسوبة على #إيران،خاصة تحالف الفتح من 43 إلى 14 مقعداً!وحتى اليوم لا حكومة جديدة ولا رئيس🧐 وخسر حزب الله وتحالفاته أغلبيتهم وقياديين موالين في انتخابات مجلس نواب #لبنان. الرسالة:نموذج إيران غير ناجح ولا مقنع https://t.co/yuFw8sRobr

وفازت الجماعات السياسية الإصلاحية التي انبثقت عن المظاهرات في جميع أنحاء البلاد بنحو 10٪ من المقاعد البرلمانية في البلاد، وفقًا لإحصاء CNN، في مؤشر على الاستياء المتزايد من النخبة الحاكمة التي يُلقى عليها اللوم على نطاق واسع في الانهيار الاقتصادي للبلاد.

نفس الأحزاب الصلفة التي بالعراق هذه #بيروت بعد خسارة حزب الله يخرج ويفرض نفسه بقوة سلاحه المخدراتي الطائفي الميلشياوي ويحتفل الفائزون يحب أن يصمتوا ويسكتوا وإلا سيتم تلفيق تهمة الصهانية وبيع فلسطين والتخابر مع جهات أجنبية الى أخره من هرطقات الثنائي الشيعي https://t.co/U7M5WqzJrZ

وألقى منتقدو حزب الله، الذي يتمتع بأغلبية ائتلافية في البرلمان على مدى السنوات الأربع الماضية، باللوم على الجماعة وحلفائها السياسيين في الانهيار الاقتصادي للبلاد. ونفى حزب الله مرارا مسؤوليته، مشيرا إلى مزاعم واسعة النطاق بالفساد بين خصومه السياسيين.

من دون نزع سلاح #حزب_الله سيكون انتصار الانتخابات جزئي … المشكلة الاساسية في #لبنان لا يمكن اغفالها #ماريا_معلوف https://t.co/4SZXBTvNIk

وحصلت القوات اللبنانية المتحالفة مع السعودية، الخصم المسيحي الرئيسي لحزب الله، على مقاعد جديدة. كما خسر العديد من الحلفاء البارزين الذين هم من أنصار الرئيس السوري بشار الأسد منذ فترة طويلة مقاعد في البرلمان.