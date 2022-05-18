(CNN)-- قال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى نائب وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان حيث "أكدا على الشراكة طويلة الأمد بين البلدين".

وذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان، أن سوليفان "أعاد تأكيد التزام الرئيس جو بايدن بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها، وأعرب عن تقديره لقيادة المملكة في تأمين هدنة بوساطة الأمم المتحدة في اليمن".

وأضافت: "ناقش الاثنان أيضًا أهمية تنسيق الجهود من أجل ضمان المرونة الاقتصادية العالمية".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن اللقاء:" إنفاذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع التقى الأمير خالد بن سلمان في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي".

وأضافت: "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية التاريخية الراسخة وبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين".

وتابعت: "وصل نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية سيلتقي خلالها عددًا من المسؤولين الأمريكيين لبحث العلاقات الثنائية، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي".

ومن جانبه، قال الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه على تويتر: "بناء على توجيه ولي العهد التقيت في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، استعرضنا العلاقات السعودية-الأمريكية التاريخية الراسخة، وبحثنا التنسيق المشترك بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين بلدينا الصديقين".