محمد بن زايد يوجه رسالة للوفود المعزية بالشيخ خليفة

الشرق الأوسط
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محمد بن زايد يوجه رسالة للوفود المعزية بالشيخ خليفة
Credit: CHRISTIAN HARTMANN / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توجه رئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالشكر للرؤساء والملوك والامراء والوفود الرسمية التي جاءت لتعزيته بوفاة الرئيس الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مؤكدا أن هذه نتيجة طبيعية لتأثير الرئيس الراحل الذي شُعر به داخل الدولة وخارجها.

وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أتوجه بجزيل الشكر وبالغ العرفان إلى أصحاب الفخامة والجلالة والمعالي قادة الدول الشقيقة والصديقة ووفودها وجميع من شاركنا وشعب الإمارات في مصابنا وغمرونا بعظيم لطفهم وتعازيهم ومواساتهم في رحيل فقيد الوطن الكبير أخي خليفة بن زايد "رحمه الله""، حسب قوله.

وأردف الرئيس الإماراتي في تغريدة أخرى باللغة الإنجليزية قال فيها: "التعازي التي لامست القلوب من أرجاء الإمارات كافة ومن حول العالم كانت مصدر راحة لعائلتنا التي تحد على الراحل الشيخ خليفة".

وأضاف الشيخ محمد بن زايد قائلا: "هذا التفاعل كان شهادة تأثير بعيد المدى والاحترام الذي حظى به داخل البلاد وخارجها"، حسب تعبيره.

وكانت قد جاءت الوفود الرسمية إلى الإمارات من مختلف أنحاء العالم لتقديم واجب العزاء بالشيخ خليفة على مدار الأيام الماضية.

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