دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، الأربعاء، أن الانتخابات النيابية الأخيرة لم تعط الأغلبية لفريق سياسي على حساب الآخر، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن حزب الله لو أراد تعطيل الانتخابات لفعل ذلك، ولافتا إلى عدم ظهور السفير الإيراني في لبنان أثناء الانتحابات بينما كان السفير السعودي "يدفع الأموال"، حسبما قال في كلمة له أعقبت صدور النتائج النهائية للانتخابات التشريعية بيوم.

وقال نصرالله: "الذي حصل هو انتصار كبير جدا ويجب أن نفتخر بهذا الانتصار ونعتز به وخصوصا عندما نرى ظروف المعركة والمال الذي أنفق في هذه المعركة"، حسب تعبيره.

وأضاف الأمين العام لحزب الله قائلا: "عدم مشاركة تيار المستقبل والرئيس الحريري في الانتخابات تحتاج الى مقاربة هادئة وموضوعية ومسؤولية ويبنى عليها"، في إشارة إلى اعتزال الحريري وتياره المشاركة في الانتخابات.

وأردف نصرالله قائلا: "للمقاومة وحلفائها واصدقائها حضور قوي في المجلس النيابي، و نحن امام مجلس نيابي متكون من كتل نيابية ومستقلين ولا يوجد فريق سياسي اليوم في البلد لديه الاكثرية النيابية"، حسب قوله.

وعن موضوع تعطيل الانتخابات وتأخيرها الذي يُتهم حزب الله بالتسبب به، قال الأمين العام للحزب: "إننا منذ البداية كانت ارادتنا الحقيقية والجدية اجراء الانتخابات والنقاش كان تأمين افضل انتخابات ممكنة وما حدا منعنا من تعطيل الانتخابات ولو بدنا نعطل الانتخابات كنا عطلناها"، حسب تعبيره.

وأضاف نصرالله قائلا: "تعطيل الانتخابات كانت من الاكاذيب التي مورست ضد المقاومة وحلفائها ظهر زيفها"، وتابع: "آن للكذاب ان يخجل وكذبة اجراء الانتخابات في ظل وجود السلاح ان تنتهي وكذبة الاحتلال الايراني، هل رأى احد السفير الايراني او أي موظف ايراني بينما السفارة الاميركية تزور مراكز اقتراع والسفير السعودي كان الانشط انتخابيا يجول من بلد الى بلد ويسحب مرشحين ويدفع الاموال"، على حد قوله.

يذكر أن حزب الله اللبناني المدعوم من إيران خسر الأغلبية النيابية في الانتخابات التشريعية، التي شهدت الثلاثاء، تحقيق خصومه مكاسب كبيرة بالإضافة لفوز عدد من ممثلي الاحتجاجات التي شهدتها البلاد ابتداء من عام 2019 بمقاعد نيابية.