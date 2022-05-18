مقطع فيديو لموظفة سعودية لا يُسمح لها بالجلوس يستدعي تدخلا حكوميا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو لموظفة سعودية تقف لمدة 9 ساعات خلال فترة الدوام دون أن يسمح لها بالجلوس إلا في فترة الاستراحة، جدلا واسعا على تويتر استدعى تدخلا حكوميا من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتظهر موظفة لم تكشف عن وجهها أو هويتها وهي تقول إن مديرها في العمل لا يسمح لها بالجلوس طيلة فترة الدوام الممتدة من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة 11 ليلا إلا في أوقات الاستراحة.

ويبدو أن إحدى الزبائن اللائي زرن المكان التي تعمل فيه سيدة وأجرت حوارا سريعا معها بعد استفسار عن سبب عدم جلوسها وقد كشفت الموظفة تفاصيل الطريقة التي تُعامل بها أثناء مدة الدوام.

وأثار هذا المقطع جدلا واسعا في السعودية إذ علق عليه عدد من المغردين والمغردات ووسائل إعلام سعودية، حتى كتب مغرد يدعى أبو محمد تغريدة قال فيها: "نداء عاجل لمن يهمه الامر مدراء أجانب في احد مولات الرياض "مطعم-محل عطور"يمنع الكراسي لتبقى العامله السعوديه تعاني من الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن او لا أتعلمون المدة كم؟ من الساعه ٢ الظهر إلى ١١ بالليل؟ بينما الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس... استبعاد الناس"، حسب قوله.

#نداء عاجل لمن يهمه الامر مدراء أجانب في احد #مولات الرياض "مطعم-محل عطور"يمنع الكراسي لتبقى العامله السعوديه تعاني من الوقوف الطويل عند الباب سواء كان هناك زبائن او لا أتعلمون المدة كم؟ من الساعه ٢ الظهر إلى ١١ بالليل؟ بينما 🙄 الأجنبي مريح ويسمح له بالجلوس استعباد الناس •😡 https://t.co/AyEtwzUmMA

ورد حسب "العناية بالعملاء" الخاص بوزارة الموادر البشرية والتنمية الاجتماعية على التغريدة بالقول: " هلاً بك ، ابو محمد إشارة إلى البلاغ المقدم من قبلكم، نحيطكم علماً بأنه تم مباشرة الحالة، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية و إلزام المنشأة بتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين. شاكرين لك تعاونك"، حسب تعبيرها.