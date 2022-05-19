جدل بسبب تصريحات أستاذ فقه في الأزهر حول عدم نجاسة الكلب والخنزير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار أستاذ الفقه في الأزهر، الشيخ أحمد كريمة، جدلا بتصريحاته حول أن الكلب والخنزير ليسا "نجسين" جدلا، مشيرا إلى أن اللاه لا يمكن أن يخلق شيئا نجسا.

وقال أحمد كريمة في لقاء تلفزيوني على إحدى القنوات المصرية: "الكلب خلق من خلق الله عز وجل، والله لن يخلق أشياء نجسة لذلك فالنجاسة عارضة، ربما في اللعاب فق"، حسب قوله.

وأضاف كريمة قائلا: "لا بأس في تربية الكلاب وننصح أن يتصل الناس بالطب البيطري للتطعيم واتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية"، حسب تعبيره.

وتابع أستاذ الفقه في الأزهر قائلا: "الخنزير كالكلب طاهر الذات أو الجسد أو الجسم، وذلك مجددا لأن الله لم يخلق شيئا نجسا"، مشيرا إلى أن أكل لحمه حرام.

وأثارت تصريحات كريمة ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي نستعرض بعضها فيما يلي:

#مصر .. الداعية #أحمد_كريمة : الخنازير والكلاب كائنات طاهرة لأن الله لا يخلق شيئا نجسا #وكالات الدعاة والمشايخ يقولون عكس ما يفعلون في حياتهم🤔 لا يخلق الله شيئا نجسا🤔 البشر نفسهم في منهم نجس مو بس الخنازير اللي ربك حرم أكلها { يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس } التوبة https://t.co/DwXr49OqtP