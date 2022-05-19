"هل أخطأ جمال مبارك؟".. بيان ابن الرئيس المصري الأسبق يثير تفاعلا

الرحيل الأخير في فبراير.. كل ما قد تحتاج معرفته عن مسيرة حسني مبارك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البيان الذي ألقاء جمال، ابن الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، حول "الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة"، تفاعلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين.

سؤال فني: هل أخطأ #جمال_مبارك في ظهوره الإعلامي؟ نعم أخطأ، وذلك لأننا أحياناً لا نملك شرعية التحدث مباشرة إلى الرأي العام في صيغة بيان. لذلك توجد صناعة الميديا ووسائل الإعلام الاحترافية وشركات العلاقات العامة. وطالما تتحدث عن بيان للعائلة، فهذا لا يبرر ظهورك كصحافة مواطن. https://t.co/TH9FuxLW60

وذكر البيان المنشور الثلاثاء أن "المعركة القانونية لعائلة مبارك والتي استمرت عقدا من الزمن انتهت في أعقاب الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الذي أقر مرة أخرى بأن التدابير التقييدية التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي على الأسرة كانت غير قانونية منذ البداية، وبعد قرار مكتب المدعي العام الفيدرالي السويسري بتبرئة علاء وجمال مبارك وبشكل كامل بعد انتهاء التحقيق الجنائي الذي دام 11 عاما".

#ابن_المخلوع #جمال_مبارك خرج علينا يدعي الامانة والشرف وهذه وثيقة إدانة لنظام #مبارك الفاسد 3 حلقات بالمستندات والوثائق والاسماء عن جمهورية الفساد والنهب فى عهد مبارك للمشاهدة وhttps://t.co/4stdZJSqop https://t.co/YyxDn0FBWs https://t.co/4stdZJSqop https://t.co/Nisouhp47V

وقال جمال مبارك: "باسم والدي الراحل الرئيس مبارك، باسم أسرتي، وللتاريخ، أود أن أؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بإجراءاتنا القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه. ولهذا أهمية تاريخية خاصة بالنظر إلى الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ادعاءات كاذبة بالفساد والتي تم إطلاقها ضد أسرتي منذ ما يقرب من 10 سنوات.

المهم ان الاسلام السياسي اللي نزل في يناير ٢٠١١ وعملوا نفسهم ثوار النهارده عاملين هاشتاج جمال مبارك رئيس الزواج بين نظام مبارك والجماعات الاسلامية زواج كاثوليكي وجهان لنفس العملة

وأضاف: "لقد قررت أسرتي أننا ببساطة لا نستطيع أن نبقى صامتين بعد الآن في مواجهة مثل هذه التقارير التشهيرية المستمرة. حان الوقت أن ترد الأسرة وبشكل مباشر. هذا البيان يمثل ردنا في هذا الصدد".

وأوضح جمال مبارك أنه "منذ عام 2011، تم الشروع في العديد من إجراءات التحقيق والعقوبات ضد أفراد عائلة مبارك في الاتحاد الأوروبي وخارجه. وكانت الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس وعائلته ذات أهمية خاصة".

طبعا بالتاكيد هذا امر لن يحدث ابدا ولن يكون جمال مبارك رئيسا لمصر ابدا وامر غير وارد بالمرة ولكن من اجل الفانتازيا تخيل لو هذا الامر حدث! فيه ناس حيكون وضعها مثير للاهتمام 😂😂😂 لف وارجع تاني

وقال: "هذه الإجراءات، والتي استمرت لما يزيد عن 10 سنوات، قد وصلت الآن إلى نهايتها. ولقد برأتنا تلك الإجراءات تماما وأكدت على الموقف الذي طالما تمسكت به أسرتي على مدار أكثر من عقد من الزمان مؤكدة على وجه التحديد أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضدنا كانت دائما غير قانونية".

وأضاف: "لقد كانت بالفعل رغبة والدي الراحل أن يتم شرح مثل هذه الإجراءات للعالم بأسره. إن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات تعني أنني أحمل هذا العبء على كتفي، وهو عبء أحمله بكل فخر والتزام".

جمال حسني مبارك يقول "انتصرنا" بعد تبرئة عائلته من تهم الفساد .. يبدو أنه ورث مئات ملايين الدولارات التي تم الافراج عنها من اللي خلف اللي خلفه!

واعتبر جمال مبارك أن "الوقت قد حان لوضع الأمور في نصابها الصحيح". وقال: "اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة ضدنا كانت كاذبة تماما".

الناس الي عماله تقول ان #جمال_مبارك مدان بحكم نهائي من قضاء الحاجه المصري احب اقولهم اتفرجوا على فيديو #جمال_مبارك_رئيسا_للجمهورية مدته ٢٠ دقيقه بهدل فيه القضاء المصري بتاع #السيسى و ان القضاء الأوروبي نفسه لم يعترف بما فعله و قاله قضاء الحاجه في مصر

وأضاف: "لا يوجد دليل واحد على أن والدي الراحل أو والدتي قد تملكا أصول خارجية من أي نوع. ولم تثبت صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من الأسرة أخفوا أصولا في الخارج. كان هناك إفصاح طوعي وشفاف عن جميع أصولنا بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. ولم تثبت صحة كل الادعاءات بشأن النشاط المهني لي ولأخي. تبين قضائيا مشروعية كافة مصادر دخلنا".

جمال مبارك: https://t.co/2siNd8FjnO

وتابع بالقول: "مع الصالحيات الواسعة الموكلة إليها بما في ذلك مطالبة المشتبه بهم بشرح مصادر أصولهم، لم تكتشف سلطة قضائية واحدة في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، أو في الواقع في أي ولاية قضائية أجنبية أخرى، أي انتهاك قانوني من أي نوع من قبلي أو من قبل أسرتي... هذه هي الحقائق، والتي تم التحقق منها بشكل مستقل وقضائي وبالتالي لا يمكن دحضها".