دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات "تم تجاوزها"، ووصفها بأنها "خلافات داخل الأسرة الواحدة".

وقال أردوغان إن لتركيا "قواسم مشتركة مع السعودية والإمارات"، وأعرب عن ثقته بأن "المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين، سيقدم مساهمات مهمة للغاية سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي"، وذلك خلال فعالية بمناسبة عيد الشباب والرياضة وإحياء ذكرى مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأضاف: "تجاوزنا الخلافات مع الرياض وأبوظبي، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة، ونتخذ خطوات لذلك"، حسب قوله.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه زار مؤخرا الإمارات لتقديم واجب العزاء بوفاة رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ خليفة بن زايد، وقال أردوغان إن العلاقات مع السعودية أيضا "تسير في اتجاه أكثر إيجابية".

كان أردوغان قال، في تصريحات سابقة عقب زيارته إلى السعودية الشهر الماضي، إن أنقرة والرياض "اتفقتا على دفع التعاون الاقتصادي المشترك إلى الأمام"، وأضاف أنه أجرى "زيارة ناجحة إلى السعودية تلبية لدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز"، بحسب وكالة "الأناضول".

ويذكر أن آخر زيارة قام بها الرئيس التركي إلى السعودية كانت منذ نحو 5 سنوات، في يونيو/حزيران 2017، قبل أن تتوتر العلاقات وسط أزمة مقاطعة قطر، ويتفاقم التوتر إثر مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018.