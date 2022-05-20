رغد صدام حسين تعلق على "زلة لسان" بوش.. وتكشف بماذا كان يلقبه والدها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علقت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، على مقطع فيديو متداول لـ"زلة لسان" الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن كان يتحدث فيه عن الحرب الروسية على أوكرانيا، وقال "غزو العراق" بدلا من "غزو أوكرانيا".

وقالت رغد، في تغريدة عبر حسابها على تويتر مرفق معها مقطع الفيديو، إن والدها صدام حسين كان يلقب بوش بـ"الأحمق النزق"، مضيفة أنه "أثبت ذلك بجدارة"، وتابعت بالقول: "لوثت يده وأبوه بدماء العراقيين بلا رحمة".

كان والدي يلقبه بالاحمق النزق،، اثبت ذلك بجدارة،،لوثت يده وابوه بدماء العراقيين بلا رحمة.. https://t.co/neRqaYuiCd

وكان بوش، الذي أمر بغزو العراق عام 2003، يتحدث في خطاب له في دالاس، الأربعاء الماضي، عن أهمية الانتخابات للديمقراطية الأمريكية، وتطرق إلى المقارنة بين الديمقراطية في روسيا وأوكرانيا والحرب الجارية.

وقال بوش: "الانتخابات الروسية مزورة، الخصوم السياسيين يتم سجنهم أو التخلص من مشاركتهم في العملية الانتخابية، والنتيجة هي غياب المساءلة في روسيا، وقرار رجل واحد لشن غزو غير مبرر ووحشي للعراق... أعني أوكرانيا"، قبل أن يتوقف قليلا ويهز رأسه وسط ضحكات الحضور ليستأنف قائلا: "العراق أيضا... على أي حال... 75"، في إشارة إلى عمره الآن.