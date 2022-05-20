الأردن.. بيان الملك عبدالله عن الأمير حمزة يشعل تفاعلا واسعا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار البيان الصادر ع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، مساء الخميس، حول تقييد حركة وإقامة واتصالات أخيه غير الشقيق الأمير حمزة بن الحسين، بعد توصية من مجلس مشكّل وفقا لأحكام قانون الأٍسرة المالكة، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

لم يستطع #الامير_حمزة تقبل فكرة أنه لن يصبح ملكاً. قدم سردية انحراف الدولة بما يشي أن ازاحته من ولاية العهد أس المشكلة. المحاولة فشلت، ولأنها فشلت، بات الأمير يمثل خطراً وجودياً على استقرار الحكم كله. الملك سيكسب لكن خسائر الأسرة الهاشمية جسيمة وخلافاتها أصبحت حديث الناس. https://t.co/QrAhzXCEKM

الإرادة الملكية التي رافقتها رسالة مفصّلة خاطب فيها الملك أفراد شعبه، حملت للمرة الأولى مكاشفة كاملة للأردنيين عن سلسلة من الوقائع لما عرف بقضية “الفتنة”، ويعتبر هذا الإجراء الذي وصفه البعض بـ“بالاحترازي” سابقة في تاريخ العائلة المالكة في أمر يخص "أمن البلاد".

🛑تتصور العصابات الإخوانجية-الصفوية أنها تستطيع إستغلال قصة #الأمير_حمزة لزعزعة أمن #الأردن وقلب نظام الحكم مع صديقهم اليسار الراديكالي المتأمر الظاهر أنكم لا تعرفون كيف تدار الأنظمة الملكية الشامخة نهائيا ؟ هؤولاء أكبر لعيبة شطرنج ملوكهم محاطة بقلاع الشعب والجيش الحصينة.

وتعود قضية الأمير حمزة إلى الرابع من نيسان 2021، إذ تم الإعلان يومها عن إحباط السلطات الأردنية مخططا يهدد استقرار البلاد يقوده الأميرة حمزة، بمشاركة رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد وآخرين بالتعاون مع جهات خارجية، وحوكم عوض الله وبن زيد بالحبس بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاما في تموز 2021.

ما يراه مجلس العائله المالكة في الاردن لمصلحة الاردن نحن معه ونتفق عليه قلباً وقالبا ً فالاردن اردنا واستقراره فوق كل الاعتبارات نقف خلف سيدنا بكل توجهاته ونحترم الامير حمزة كأحد أبناء الحسين الباني ونستمع بكل طاعه لتوجهات سيدنا في كل مسارات حياتنا https://t.co/yqP7LXraHV

وبحسب أحكام المادة 8 من القانون الذي ينظّم أيضا الأحوال الشخصية للعائلة المالكة، فإن المجلس يشكّل من عضو في العائلة الملكية يتولى رئاسته، وقد كان بحسب نص الإرادة الصادرة الأمير علي بن الحسين الأخ غير الشقيق أيضا للملك عبدالله، وعضوية كل من رئيس الوزراء الحالي بشر الخصاونة والوزير إبراهيم الجازي كعضو في الحكومة، إضافة إلى كل من قاضي القضاة ورئيس محكمة التمييز .

🇯🇴 يبدو إنها "إقامة جبرية" 5 نجوم لا اتوقع ان الامير حمزة يمثل خطرا على النظام في الاردن ... لكن انتقاداته في ظل الاوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها الاردن تحرج السلطات! https://t.co/G8ugZxc743

ولهذا المجلس بحسب نص القانون، مهمة مساعدة الملك على "استعمال" صلاحياته .

ويرجح مراقبون، أن تغييرات داخلية سياسية وأمنية ستجرى على ضوء القرار، والتحرك الملكي الدولي في إطار حماية الوصاية الهاشمية على المقدسات والتطورات الإقليمية في المنطقة، وما يرافقها من تحركات دبلوماسية مع دول الخليج والجوار.