الأردن.. 5 إجراءات ضد الأمير حمزة وما مصير عائلته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عن إجراءات ضد أخيه، الأمير حمزة بن الحسين وذلك في بيان كشف فيه تفاصيل عن محاولات التفاهم مع ولي العهد الأردني السابق ضمن الأسرة الملكية عقب أحداث "الفتنة".

الإجراءات التي أعلن عنها العاهل الأردني في البيان الذي حذر فيه من تكرار أي من تصرفات الأمير غير المسؤولة، لافتا إلى أنه "إن تكررت سيتم التعامل معها".

1- تقييد اتصالات الأمير حمزة

2- تقييد إقامة الأمير حمزة

3- تقييد تحركات الأمير حمزة

4- بقاء الأمير حمزة في قصره

5- توفير ما يحتاجه لضمان العيش اللائق لكن دون الحصول على المساحة التي كان يستغلها سابقا.

أما بالنسبة لعائلته، فقال العاهل الأردني في بيانه: "أما أهل بيت الأمير حمزة، فلا يحملون وزر ما فعل، فهم أهل بيتي، لهم مني في المستقبل، كما في الماضي، كل الرّعاية والمحبّة والعناية".

ويذكر أن الأمير حمزة رزق بالأمير حسين في 8 من شهر تشرين الثاني سنة 2019، وبالأميرة هيا في 18 من شهر نيسان سنة 2007. وفي 12 كانون الثاني من عام 2012 تم عقد قرانه على الأميرة بسمه، ورزقا بالأميرة زين في 3 من تشرين الثاني 2012، وبالأميرة نور في 5 تموز 2014، وبالأميرة بديعة في 8 نيسان 2016، وبالأميرة نفيسة في 7 شباط 2018.