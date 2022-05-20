شاهد.. أول ظهور لملك الأردن مع الأمير حمزة بعد الأحداث الأخيرة

مذيعة CNN تسأل حسين المجالي عن مكان الأمير حمزة بن الحسين.. كيف رد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت الملكة نور الحسين، زوجة العاهل الأردني الراحل، الملك الحسين بن طلال ووالدة الأمير حمزة، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها تغريدة أعقبت بيان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني والإجراءات التي أعلن عنها ضد ابنها.

الملكة نور والعاهل الأردني الراحل الملك الحسين بن طلال , plain_text Credit: kinghusseinfoundation

وفيما يلي نبذة سريعة عن الملكة نور وفقا لسيرتها المنشورة على الموقع الرسمي لمؤسسة الملك حسين:

- ولدت الملكة نور لعائلة عربية أمريكية تتميز بخدماتها العامة، وحصلت على شهادة جامعية في الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني من جامعة برينستون قبل أن تعمل في مشاريع التخطيط والتصميم الحضري الدولية في أستراليا وإيران والولايات المتحدة والعالم العربي.

- تزوجت الملك الحسين بن طلال عاهل الأردن عام 1978 وترملت عندما توفي الملك عام 1999 بعد نوبة قصيرة من سرطان الغدد الليمفاوية "اللاهودجكينية".

- كان للملك الحسين والملكة نور ولدان هما الأمير حمزة والأمير هاشم، وابنتان هما الأميرة إيمان والأميرة راية، و12 حفيدًا.

- الملكة نور تدعو إلى التفاهم بين الثقافات ومنع النزاعات والتعافي من قضايا مثل اللاجئين والمفقودين والفقر وتغير المناخ ونزع السلاح، وركز عملها في الأردن والعالم العربي على الأمن البشري الوطني والإقليمي في مجالات التعليم والحفظ والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان والتفاهم بين الثقافات.