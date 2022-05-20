أوكرانيا: نشكر مصر لإبعادها سفينة روسية محملة بحبوب مسروقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، يوم الخميس، إنه تحدث مع نظيره المصري سامح شكري لتوجيه الشكر لمصر لـ"إبعادها سفينة روسية محملة بالحبوب مسروقة من أوكرانيا"، حسب قوله.

وذكر كوليبا، عبر حسابه على تويتر: "تحدث مع نظيري المصري سامح شكري، وممتن لمصر لإبعادها سفينة روسية محملة بالحبوب مسروقة من أوكرانيا"، وأضاف: "اتفقنا على تنسيق الجهود لجعل روسيا تفرج عن صادرات المواد الغذائية الأوكرانية"، وتابع: "تواصل أوكرانيا ومصر العمل معًا لضمان الأمن الغذائي".

Spoke with my Egyptian counterpart Sameh Shoukry. Grateful to Egypt for turning away a Russian ship loaded with grain stolen in Ukraine. We agreed to coordinate efforts to make Russia unblock Ukraine’s food exports. Ukraine and Egypt keep working together to ensure food security.

وفي مصر، قال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن شكري اتصالاً هاتفياً من نظيره الأوكراني، و "تم تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وكذلك مستجدات الأزمة الأوكرانية، وأطلع الوزير الأوكراني، شكري على آخر المجريات على الصعيدين الميداني والإنساني في ظل الصراع العسكري الدائر".

وأضاف حافظ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام مصرية، أن "شكري أكد ضرورة مواصلة المساعي وبذل كافة السبل بهدف التوصل إلى التهدئة وتحقيق حل سلمي للنزاع، وكذلك أهمية العمل نحو حقن الدماء، وأشار إلى اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك".

يذكر أن مصادر ملاحية ومسؤولون أوكرانيون كشفت في وقت سابق، خلال تصريحات لـCNN، أن سفينة تجارية روسية محملة بالحبوب المسروقة من أوكرانيا، أُبعدت عن ميناء واحد على الأقل على البحر الأبيض المتوسط، وهي الآن في ميناء اللاذقية السوري.

وحددت CNN السفينة على أنها الناقلة "ماتروس بوزينيتش" Matros Pozynich.

في 27 أبريل/ نيسان، رست السفينة قبالة ساحل شبه جزيرة القرم، وأوقفت جهاز الإرسال والاستقبال. في اليوم التالي، شوهدت في ميناء سيفاستوبول، الميناء الرئيسي في شبه جزيرة القرم، وفقًا للصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الصناعية.

وتعد "ماتروس بوزينيتش" واحدة من 3 سفن تشارك في تجارة الحبوب المسروقة، وفقًا لأبحاث مفتوحة المصدر ومسؤولين أوكرانيين.

وتنتج شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، القليل من القمح بسبب نقص مياه الري. لكن المناطق الأوكرانية الواقعة شمالها، والتي تحتلها القوات الروسية منذ أوائل مارس/ آذار، تنتج ملايين الأطنان من الحبوب كل عام، ويقول المسؤولون الأوكرانيون إن آلاف الأطنان تُنقل الآن بالشاحنات إلى شبه جزيرة القرم.

وقالت كاترينا يارسكو، الصحفية في مشروع SeaKrime بالنشرة الأوكرانية Myrotvorets، في تصريحات لشبكة CNN، إن المشروع لاحظ زيادة حادة في صادرات الحبوب من سيفاستوبول، إلى حوالي 100 ألف طن في شهري مارس وأبريل.

ومن سيفاستوبول، وفقًا لصور الأقمار الصناعية وبيانات التتبع التي استعرضتها CNN، عبرت "ماتروس بوزينيتش" مضيق البوسفور وشقت طريقها إلى ميناء الإسكندرية المصري، وبحسب مسؤولين أوكرانيين، كانت محملة بنحو 30 ألف طن من القمح الأوكراني.

لكن الأوكرانيين سبقوا بخطوة، إذ قال مسؤولون إن مصر تلقت تحذيرات من أن الحبوب مسروقة، وتم إبعاد الشحنة، وانطلق الناقلة نحو العاصمة اللبنانية بيروت ولكن واجهت النتيجة نفسها.

وأوقفت "ماتروس بوزينيتش" جهاز الإرسال والاستقبال مرة أخرى في 5 مايو، لكن الصور من Tankertrackers.com وMaxar Technologies تظهر أنها سافرت إلى ميناء اللاذقية السوري.

والنظام السوري لديه علاقة وثيقة مع روسيا والجيش الروسي في كثير من الأحيان في اللاذقية. في الواقع، تم تسمية "ماتروس بوزينيتش" على اسم جندي روسي قُتل في سوريا عام 2015.

وقال ميخائيل فويتنكو، رئيس تحرير نشرة Maritime Bulletin، في تصريح لشبكة CNN إنه يمكن إعادة تحميل الحبوب على متن سفينة أخرى في اللاذقية لإخفاء أصولها. وأضاف: "عندما يتغير ميناء الوصول دون أي سبب جدي، فهذا دليل آخر على التهريب".

وقالت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إن "جزءًا كبيرًا من الحبوب المسروقة من أوكرانيا موجود على متن سفن تبحر تحت العلم الروسي في مياه البحر الأبيض المتوسط". وأضافت أن "سوريا هي الوجهة الأكثر احتمالا للشحنة. ويمكن تهريب الحبوب من هناك إلى دول أخرى في الشرق الأوسط".

وتُظهر بيانات الشحن أن "ماتروس بوزينيتش" هي واحدة من 3 ناقلات مسجلة لشركة تسمى Crane Marine Contractor، ومقرها في أستراخان، روسيا. والشركة لا تخضع لعقوبات دولية. وحاولت CNN الحصول على تعليق من الشركة لكن دون رد.