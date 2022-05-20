وزير الدفاع الأمريكي يعلق على لقائه بخالد بن سلمان

(CNN)-- قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة "ملتزمة بالشراكة القوية مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف أوستن، عبر حسابه على تويتر: "تشرفت بلقاء نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان خلال زيارته للجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين الولايات المتحدة والسعودية".

وتابع: "تلتزم الولايات المتحدة بشراكتنا القوية مع المملكة العربية السعودية"، وذكر: "إنني أشاطر السعودية مخاوفها من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، وأرحب بجهود المملكة البناءة في دفع الهدنة الحالية في اليمن، والتي ينبغي تمديدها".

يذكر أن المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانز غروندبرغ، أعلن في إبريل/ نيسان، عن عقد هدنة في اليمن لمدة شهرين يتم من خلالها وقف كافة أشكال العمليات العسكرية.

وكان الأمير خالد بن سلمان قال، يوم الأربعاء، إنه التقى في العاصمة الأمريكية واشنطن وزير الدفاع الأمريكي، وجرى خلال اللقاء "استعراض الشراكة السعودية - الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين بلدينا الصديقين".

وذكر نائب وزير الدفاع السعودي، عبر حسابه على تويتر: "بتوجيه من ولي العهد التقيت اليوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، استعرضنا الشراكة السعودية -الأمريكية، وأوجه التعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية والعسكرية القائمة والمستقبلية بين بلدينا الصديقين".