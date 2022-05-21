السعودية.. تفاعل على فيديو تصرفات مسيئة لسعوديين بالخارج بقناة حكومية

فطور من نوع آخر و"كشتة" بالطائرات تجذب الانتباه في السعودية

مصور يحذر من أفعى سامة أثناء تخفيها ليلًا بجنوب السعودية

كوخ ريفي بين جبال السعودية يثير دهشة زواره في تنومة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على تقرير نشرته قناة الإخبارية السعودية الحكومية حول تصرفات سعوديين بالخارج ليبرز وسم "مشاهير الفلس" مجددا على تويتر.

فيديو | هوس الأرقام ولفت الانتباه .. سواح برتبة مهرجين يشوهون صورة السائح السعودي #نشرة_النهار #الإخبارية https://t.co/9jomYao9Hf

التقرير نشرته قناة الإخبارية على صفحتها بتويتر، بتعليق قالت فيه: "هوس الأرقام ولفت الانتباه.. سواح برتبة مهرجين يشوهون صورة السائح السعودي"، مستعرضة عددا من مقاطع الفيديو لأشخاص يسيئون لاسم المملكة العربية السعودية ومقارنة إياهم بأشخاص رفعوا اسم البلاد في المحافل الدولية.

الواجب تطبيق عقوبات المخالفات الاعلامية على مشاهير مواقع التواصل الأجتماعي. #مشاهير_الفلس https://t.co/0NIUzMuiOj

وقالت القناة في تقريرها: "النظام في المملكة يردع مشوهي صورة المملكة في الخارج، فالمسألة ليست شخصية طالما أنك تحمل الهوية السعودية وتخرج على الملأ بتصرفات تعكس انطباعا سيئا عن السعودية والسعوديين.."

تقرير ناري من #قناة_الاخبارية تُشكر عليه ،تطرق إلى الفرق بين من يُمثل #السعودية ومن يسيء لها بتصرفات المُهرجين والسُذج . #مشاهير_الفلس #مشاهير_التفاهه #يوم_الجمعة https://t.co/6Kw9tWL08S

وأضافت: "من لقي الاحترام والتكريم عند قدومه لأرض الوطن فهو يمثل نظام السعودية وأخلاق شعبها أما الفئة الباقية ستجد عاقبة مخالفة الأنظمة المنصوصة عند استقبالها على أرض المطار.."