سوريا: مقتل 3 أشخاص إثر "عدوان إسرائيلي بالصواريخ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت السلطات السورية، الجمعة، مقتل 3 أشخاص إثر قصف بالصواريخ، متهمة إسرائيل بالوقوف وراء الهجوم، التي نادرا ما تقر بهجمات على سوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت "لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف بعض النقاط في جنوب دمشق، وأسقطت معظمها".

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه"حوالي الساعة 01 :23 من مساء الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في جنوب دمشق"، حسب قوله.

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى ارتقاء 3 شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".