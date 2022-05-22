السعودية.. السلطات تحدد هوية فتاة اعتدت على "صديقتها" خلال فيديو متداول

الشرق الأوسط
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السعودية.. القبض على فتاة اعتدت على "صديقتها" خلال مقطع فيديو متداول
Credit: FAYEZ NURELDINE/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السلطات السعودية إنها حددت فتاة أظهرها مقطع فيديو وهي تعتدي على فتاة أخرى في أحد الأماكن العامة بالعاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض إن السلطات تمكنت من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في المقطع المتداول، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

وتناقل سعوديون في وقت مبكر الأحد فيديو يظهر فتاة تضرب أخرى، مثيرًا موجة من التعليقات عبر وسم "#فتاة_تعنف_صديقتها"، الذي احتوى على قرابة 50 ألف تغريدة حول الواقعة.

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