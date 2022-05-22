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نشر الأحد ، 22 مايو / أيار 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت السلطات السعودية إنها حددت فتاة أظهرها مقطع فيديو وهي تعتدي على فتاة أخرى في أحد الأماكن العامة بالعاصمة الرياض.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض إن السلطات تمكنت من تحديد هوية الفتاة التي ظهرت في المقطع المتداول، وأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

شرطة منطقة الرياض تُحدِّدُ هوية فتاة ظهرت في مقطع فيديو تعتدي فيه على أخرى في أحد الأماكن العامة https://t.co/qw1IVt0x8W

وتناقل سعوديون في وقت مبكر الأحد فيديو يظهر فتاة تضرب أخرى، مثيرًا موجة من التعليقات عبر وسم "#فتاة_تعنف_صديقتها"، الذي احتوى على قرابة 50 ألف تغريدة حول الواقعة.