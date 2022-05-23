مصرع 2 وإصابة 120 شخصًا في حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز بأبو ظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لقي شخصان مصرعهما وأصيب 120 آخرين جراء حريق ناجم عن انفجار اسطوانة غاز في مطعم بالعاصمة الإماراتية، الاثنين، حسبما قالت شرطة أبو ظبي.

وقالت السلطات إن فرق الدفاع المدني والشرطة في أبو ظبي سيطروا على الحريق، فيما طالت الأضرار بعض المحال التجارية وواجهات 6 بنايات.

وأوضحت شرطة أبو ظبي، في حسابها عبر تويتر: "حسب الأرقام الأولية الواردة من موقع الحدث بمنطقة الخالدية بأبوظبي تشير إلى إصابة 64 شخصاً بإصابات بسيطة و 56 آخرين إصاباتهم متوسطة ووفاة شخصين إثنين".

وأخلت السلطات 4 بنايات سكنية من جميع السكان "نتيجة تأثر بعض واجهاتها من جراء الإنفجار وجاري العمل على توفير مساكن مؤقتة إلى حين الإنتهاء من تأمين البنايات بشكل كامل"، حسب شرطة أبو ظبي على تويتر.

وقالت الشرطة إن الحريق اندلع في مطعم في منطقة الخالدية بأبو ظبي، في وقت أخلت السلطات أيضًا البناية التي شهدت الحادثة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية. وأعربت الشرطة وهيئة الدفاع المدني في أبو ظبي عن تعازيهما إلى ذوي المتوفين وتمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.