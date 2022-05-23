في أول مقابلة حصرية.. بايدن يعلق لـCNN على تبعات اغتيال العالم النووي الإيراني وسياسته تجاه طهران

"لا تنازل.. لا استسلام".. مظاهرات في إيران ضد اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن بلاده ستنتقم لمقتل العقيد في قوات الحرس الثوري، حسن خدائي، الذي أطلق عليه الرصاص في طهران، الأحد، حسب وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال رئيسي: "بدون شك، سيتم الانتقام من القتلة المتورطين في دم الشهيد العظيم".

وأضاف: "لقد وافقت على متابعة أجهزتنا الأمنية هذا الأمر بجدية".

وزعم الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل تقف وراء مقتل خدائي. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الحرس الثوري قوله إن أعضاء في "شبكة استخبارات إسرائيلية" تم اكتشافها والقبض عليها.

وقال بيان للحرس الثوري الإيراني: "بتوجيه من جهاز مخابرات الكيان الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، واختطاف وحيازة اعترافات ملفقة خلال شبكة من البلطجية".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري: "مجموعات البلطجية والإرهابيين التابعة للاستكبار العالمي والصهيوني سوف تواجه عواقب أفعالها".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الواقعة، لكن مراسل للقناة 12 الإسرائيلية التابعة لـCNN، سأل وزير الدفاع بيني غانتس عن ما حدث يوم الأحد.

وقال غانتس للمراسلة يونا لايبزون في نيويورك: " إسرائيل قوية. لن أتحدث بالتفصيل عن جميع أنواع التقارير التي يتم نشرها في جميع أنواع الأماكن".

اتصلت CNN بالحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من التعليقات.