رئيس إيران يتوعد بالانتقام لمقتل قائد بالحرس الثوري.. وطهران تتهم إسرائيل

الشرق الأوسط
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
كاميرا CNN تصل إلى موقع اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن بلاده ستنتقم لمقتل العقيد في قوات الحرس الثوري، حسن خدائي، الذي أطلق عليه الرصاص في طهران، الأحد، حسب وكالة أنباء إرنا الرسمية.

وقال رئيسي: "بدون شك، سيتم الانتقام من القتلة المتورطين في دم الشهيد العظيم".

وأضاف: "لقد وافقت على متابعة أجهزتنا الأمنية هذا الأمر بجدية".

وزعم الحرس الثوري الإيراني أن إسرائيل تقف وراء مقتل خدائي. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الحرس الثوري قوله إن أعضاء في "شبكة استخبارات إسرائيلية" تم اكتشافها والقبض عليها.

قد يهمك أيضاً

اغتيال ضابط كبير بالحرس الثوري الإيراني في هجوم مسلح شرقي طهران

وقال بيان للحرس الثوري الإيراني: "بتوجيه من جهاز مخابرات الكيان الصهيوني، حاولت الشبكة سرقة وتدمير ممتلكات خاصة وعامة، واختطاف وحيازة اعترافات ملفقة خلال شبكة من البلطجية".

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري: "مجموعات البلطجية والإرهابيين التابعة للاستكبار العالمي والصهيوني سوف تواجه عواقب أفعالها".

ولم تعلق الحكومة الإسرائيلية على الواقعة، لكن مراسل للقناة 12 الإسرائيلية التابعة لـCNN، سأل وزير الدفاع بيني غانتس عن ما حدث يوم الأحد.

وقال غانتس للمراسلة يونا لايبزون في نيويورك: " إسرائيل قوية. لن أتحدث بالتفصيل عن جميع أنواع التقارير التي يتم نشرها في جميع أنواع الأماكن".

اتصلت CNN بالحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من التعليقات.

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.