دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وضح الداعية المصري، مبروك عطية، ما قصده بحديثه عن ذكر الإنترنت ومواقع التواصل الاحتماعي في القرآن، مشيرا إلى أن القصد من الآية هو التثبت من الأخبار وعدم إذاعة أخبار تثير التفنة وضرب مثالا على ذلك بنشر خبر تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن أكل النبي أوراق الشجر.

وكان قد قال عطية في فيديو نشره عبر صفحته الموثقة على موقع فيسبوك: "الآية 83 من سورة النساء سورة النساء الفاتحة حد قلكو إنها آية ذكرت النت والفيس... النت والفيس موجودان في سورة النساء في الآية 83"، حسب قوله.

وأثارت تصريحات الداعية المصر يجدلا واسعا في مصري ليظهر عبر مداخلة في برنامج تلفزيوني على قناة النهار ويوضح ما قصده.

وقال عطية في إطار توضيحه: "يا ريت نضيع نص جهدنا في الكلام الفارغ، في فهم القرآن الكريم، والعنوان الجانبي الي مش كبير أوي ومعروف عند السادة العلماء جميعا كيف يذكر الشيء في القرآن والإجابة فإما أن يذكر بلفظه... وإما أن يذكر بسياقه"، حسب تعبيره.

وتابع الداعية المصري قائلا: "وقد أشارت الآية 83 إلى النت والفيس والإنستغرام والوتساب وكل وسائل الإذاعة لقوله تعالى: "وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به"... سيذيعوه عن طريق إيه؟ يعني إذا تثبتوا مراد ربنا والله أعلم بمراده أن يتثبت المذيع من الخبر الذي يذيعه"، حسب تعبيره.

وأردف عطية قائلا: "الضوابط الشرعية لإذاعة شيء ما... ألا يترتب على هذا الشيء المذاع فتنة وألا يترتب عليه ارتكاب محظور"ن في إشارة إلى تلفيق الأخبار أو اجتزائها أو إخراجها من سياقها.

وأضاف الداعية المصري قائلا: "إذاعة أخبار الدولة والتشويش دون تثبت من الأخبار أو إذاعة أخبار البيوت أو جدول حياة أحدهم اليومية.. كلام لا يليق ولا ينيغي ولا يجوز"، على حد قوله.

وأردف عطية بالقول: "من يوم قال الرئيس إن النبي عليه الصلاة ولاسلام ومن كان معه حوصروا 3 سنوات وكان جبريل ينزل ولم يطلب أحد من جبريل أن يفجر الأنهار من تحتهم أو يُنزل عليهم مائدة من السماء ولم يجدوا شيئا يأكلونه فأكلوا أوراق الشجر وهذا صحيح... أنظر كيف تناقلتها إحدى المحطات الفضائية: السيسي ينذر الشعب بأكل ورق الشجر... الذي يريد أن يؤكده رئيس الدولة أن الابتلاء كلمة الله إن شاء أصاب به وإن شاء رفعه"، حسب تعبيره.