إيران.. تحطم مقاتلة في أصفهان ومقتل الطيار ومساعده

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحطمت مقاتلة إيرانية من طراز "F7" في محافظة أصفهان، صباح الثلاثاء، وقُتل الطيار ومساعده جراء الحادثة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ونقلت الوكالة عن المساعد السياسي والأمني في المحافظة قوله إن الطائرة من طراز "F-7" تحطمت بالقرب من مدينة تابعة لمحافظة أصفهان.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن التحقيق في أسباب تحطم الطائرة، وأعلن مقتل الطيار ومساعده في الحادثة.

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن الطائرة كانت في مهمة تدريبية وحدد أنها تحطمت في تمام الساعة 8:30 صباح الثلاثاء، وفقا لإرنا.