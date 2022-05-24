وزير خارجية تركيا يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بجري وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، زيارة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية الثلاثاء، حيث يلتقي نظيريه الإسرائيلي والفلسطيني، وفقا لوكالة الأناضول التركية الرسمية.

وسيلتقي وزير الخارجية التركي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال هذه الزيارة ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، ونظيره الإسرائيلي يائير لابيد، وفقا للأناضول.

وسيترأس أوغلو الاجتماع الثاني للجنة المشتركة التي تأسست عام 2010 برئاسته ونظيره الفلسطيني، وفقا للوكالة التركية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية التركي بنظيره الإسرائيلي في 25 مايو/أيار الجاري لبحث العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية، وفقا للأناضول.