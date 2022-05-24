دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤول مالي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وشبكة استثمارية ومالية "سرية" و"واسعة"، قالت إنها مرتبطة بالحركة.

في بيان الثلاثاء، قال وزارة الخزانة الأمريكية إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "صنّف اليوم مسؤولاً ماليًا من حماس، بالإضافة إلى شبكة موسعة من ثلاثة ميسرين ماليين من حماس وست شركات حققت عائدات للجماعة الإرهابية من خلال إدارة محفظة الاستثمار الدولية".

ويمتلك مكتب الاستثمار التابع لحماس، الذي تشرف قيادته على هذه الشبكة، أصولاً تقدر قيمتها بأكثر من 500 مليون دولار، بما في ذلك الشركات العاملة في السودان وتركيا والمملكة العربية السعودية والجزائر والإمارات العربية المتحدة، حسب البيان.

وأضاف البيان أنه بينما مجلس الشورى واللجنة التنفيذية لحماس يتولى السيطرة والإشراف على المحفظة الاستثمارية الدولية للمجموعة، فإن مكتب الاستثمار هو المسؤول عن الإدارة اليومية لهذه المحفظة الاستثمارية.

وقالت مساعدة وزير الخزانة لشؤون تمويل الإرهاب والجرائم المالية، إليزابيث روزنبرغ، أثناء وجودها في إسرائيل لمناقشة جهود مكافحة تمويل الإرهاب: "يستهدف إجراء اليوم الأفراد والشركات الذين تستخدمهم حماس لإخفاء وغسل الأموال".

وأضافت: “لقد جنت حماس مبالغ ضخمة من العائدات من خلال محفظتها الاستثمارية السرية في الوقت الذي تزعزع فيه استقرار غزة، التي تواجه ظروفاً معيشية واقتصادية قاسية. تحتفظ حماس بأجندة عنيفة تضر بالإسرائيليين والفلسطينيين. إن الولايات المتحدة ملتزمة بحرمان حماس من القدرة على جمع الأموال ونقلها ومحاسبة حماس على دورها في تعزيز وتنفيذ العنف في المنطقة".