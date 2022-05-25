مقتل فتى فلسطيني في مواجهات عند قبر النبي يوسف في نابلس

صورة أرشيفية لقوات من الجيش الإسرائيلي في نابلس

القدس (CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني، الأربعاء، أن فلسطينيًا يبلغ من العمر 16 عامًا قتل برصاص القوات الاسرائيلية في مدينة نابلس بالضفة الغربية وأصيب عشرات آخرون بالرصاص المطاطي أو استنشاق الغاز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار وقع خلال أعمال شغب عنيفة حرض عليها مئات الفلسطينيين.

وتعرفت وزارة الصحة على الفتى الذي توفي وهو غيث رفيق يامن، وقالت إنه أصيب برصاصة في رأسه.

وقال الجيش الإسرائيلي إن القوات الإسرائيلية كانت ترافق المصلين اليهود إلى موقع مقدس يسمى قبر يوسف عندما اندلع العنف.

قال الجيش الإسرائيلي: "ألقى المتظاهرون الفلسطينيون الحجارة والزجاجات الحارقة باتجاه القوات، وسمع دوي إطلاق نار في المنطقة. رد الجنود بالذخيرة الحية تجاه مشتبه به كان يقذف زجاجة مولوتوف"، مضيفا أنه "تم التعرف على إصابة".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه تعامل مع 41 إصابة في المواجهات، أربعة منهم بالرصاص المطاطي و36 حالة استنشاق للغاز وسقوط واحد.

كما قالت الوكالة الطبية إن أحد طواقم الإسعاف التابعة لها استُهدفت بشكل مباشر بالغاز أثناء نقل حالة ولادة إلى المستشفى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي.

يصلي اليهود بشكل عام عند القبر مرة واحدة في الشهر تحت حماية مشددة من جيش الدفاع الإسرائيلي. الخميس هو مناسبة سنوية خاصة لليهود عند القبر.