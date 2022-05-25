أبرز 10 نقاط بخطاب العاهل الأردني الملك عبدالله بذكرى الاستقلال الـ76

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، كلمة بمناسب الذكرى الـ76 للاستقلال في بلاده الذي يصادق الـ25 من مايو/ أيار.
خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد الاستقلال الـ 76 #عيد_الاستقلال_76 #الأردن https://t.co/T9S4X83Snq
وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 10 نقاط بالخطاب وفقا لما قلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".
- الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة.
- الأردن قصة الكفاح والعطاء المجبولة بالدم والعرق.
- تلازم مسارات التحديث والإصلاح شرط لا بد منه لتحقيق الأهداف المطلوبة.
- أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير.
- سيتم إطلاق خلال أيام رؤية اقتصادية متكاملة لتكون وثيقة مرجعية شاملة.
- برنامج تطوير القطاع العام هدفه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
- نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة لنطوي صفحة أزمة كورونا.
- الأردن لم يحد طيلة قرن من الزمان عن ثوابته.
- الأردن يسعى جاهداً لاحتواء تداعيات الأزمات العالمية على أمنه القومي.
- منظومة التحديث السياسي توفر لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية متجاوزين مخاوف الماضي.