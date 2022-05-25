أبرز 10 نقاط بخطاب العاهل الأردني الملك عبدالله بذكرى الاستقلال الـ76

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ألقى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، كلمة بمناسب الذكرى الـ76 للاستقلال في بلاده الذي يصادق الـ25 من مايو/ أيار.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز 10 نقاط بالخطاب وفقا لما قلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

- الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة.

- الأردن قصة الكفاح والعطاء المجبولة بالدم والعرق.

- تلازم مسارات التحديث والإصلاح شرط لا بد منه لتحقيق الأهداف المطلوبة.

- أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير.

- سيتم إطلاق خلال أيام رؤية اقتصادية متكاملة لتكون وثيقة مرجعية شاملة.

- برنامج تطوير القطاع العام هدفه الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

- نتطلع إلى وقف العمل بأوامر الدفاع خلال الأشهر القليلة المقبلة لنطوي صفحة أزمة كورونا.

- الأردن لم يحد طيلة قرن من الزمان عن ثوابته.

- الأردن يسعى جاهداً لاحتواء تداعيات الأزمات العالمية على أمنه القومي.

- منظومة التحديث السياسي توفر لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية متجاوزين مخاوف الماضي.

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