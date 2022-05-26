الفنان دريد لحام يثير تفاعلا بتصريح عن اليمن والسعودية و"الذبح"

كل ما قد تود أن تعرفه عن المبادرة السعودية ورد الحوثيين والمجتمع الدولي

رد على انكسارات في اليمن.. نظرة على هجوم الحوثيين على أبوظبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من مقابلة للفنان السوري، دريد لحام وما قاله عن الحرب في اليمن ومن اعتدى عليه الامر الذي اثار تفاعلا.

الخسيس يبقى خسيس ، دريد لحام ذنب محور المقاولة لن يتكلم عن ما تفعله إيران في اليمن ولا ما تفعلة في العراق وسوريا ولبنان ؛ لأن الكلب يبقى مطيع لشلة الكلاب ومن يعيش معهم. المنافق يحاول يمرر المظلومية الإيرانية من خلال اليمن ويتجاهل بلده المدمر بسبب إيران. فعلاً شر البلية مايضحك .. https://t.co/66ys3KbMqI

مقطع الفيديو المتداول كان من مقابلة سابقة للفنان السوري على قناة الميادين وقال فيه: "أمريكا ومن معها في المنطقة هم من اعتدى على اليمن، هذا الشعب الفقير المسكين الي رافع راية فلسطين في كل مهرجاناته يذبح ليلا نهارا بالطائرات بالمدفعية بالصواريخ ولا يرف جفن لأي مسؤول، ليس لأي مسؤول، بل لبعض المسؤولين العرب حول هذا الموضوع.."

دريد لحام *غوار الفرس * من اتباع مرجعية السفيه #خامنئي مؤيد لمحور #المقاومة الإجرامية الذي يقتل العرب يدعم جرائم #حزب_الله ضد العرب يبكي على قتلى الميليشيات الإيرانية و يقدس خامنئي و قال عنه في روحك القداسة، في عينيك الأمل، في يديك العمل، وفي كلامك أمر يُلبى . https://t.co/CM1mDdPEjQ

وتابع لحام قائلا: "يا عمي انت رح تكفرونا بالتالي بمسألة أمي عربية، إذا أمي عربية ما بصير شعب عربي يذبح شعب عربي آخر.."

دريد لحام بعد كلامه ضد السعوديه هل نرى تعاقد mbc معه؟!

وأضاف: "بدأ احفادنا والله يسألوا السؤال إن جدو احنا أمة وحدة؟ أنا تجاوزا بقول طبعا اه جدو احنا أمة وحدة، بقول طيب ليش عم يذبحوا باليمن؟ ليش السعودية ومن معها عم تذبح باليمن هذا الذبح؟ ليش يا جدو؟ معناته إحنا مو أمة وحدة لأن الأخ ما ممكن يذبح أخوه.."