الخارجية الأمريكية تعلن وفاة أحد موظفيها السابقين باليمن في معتقل حوثي

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن موظفا متقاعدا في اليمن توفي في معتقل تابع للحوثيين.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في بيان، أن "عبد الحميد العجمي لم يكن على اتصال بأسرته خلال الأشهر الستة الأخيرة من حياته"، وأضاف: "نعرب عن خالص تعازينا لأسرته وأحبائه".

وقال برايس إن "الولايات المتحدة لم توقف جهودها الدبلوماسية لتأمين الإفراج عن موظفينا اليمنيين في صنعاء"، وأضاف: "نطالب الحوثيين بالإفراج عن الموظفين الأمريكيين الحاليين والسابقين المعتقلين".

وعلقت السفارة الأمريكية في اليمن أنشطتها في عام 2015، لكن اليمنيين ما زالوا يعملون لصالح الولايات المتحدة بصفة مؤقتة، ويسيء الحوثيون معاملة هؤلاء ويحتجزونهم منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي على الأقل.