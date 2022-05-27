أول تحرك من الأمن السعودي بعد فيديو ضرب وسحل ممرضة في عسير

الشرق الأوسط
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أول تحرك من الأمن السعودي بعد فيديو ضرب وسحل ممرضة في عسير
Credit: FAYEZ NURELDINE / Staff

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الأمن العام السعودي إلقاء القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم بضرب وسحل ممرضة في منطقة عسير في المملكة، الجمعة، حسب بيان نُشر على صفحة الأمن العام على تويتر.

وقال الأمن العام السعودي في بيانه: "قبضت شرطة منطقة عسير على مواطن ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على ممرضة بأحد المستشفيات بمحافظة المجاردة".

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وأردف الأمن العام السعودي في بيانه قائلا: "وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة"، حسب البيان.

وكان قد أثار مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع فيديو لجريمة ضرب وسحل ممرضة بإحدى المنشآت الصحية، غضبا واسعا وردود فعل كثيرة من قبل إعلاميين ومغريدن سعوديين في وقت سابق الجمعة.

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