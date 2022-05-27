أمريكا تعلق على تجريم العراق التطبيع مع إسرائيل والصدر يغرد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر المُتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس بيانًا صحفيًا تعقيبًا على إعلان العراق تجريم تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الخميس.

وجاء في البيان: "تشعر الولايات المتحدة بانزعاج كبير من إقرار البرلمان العراقي قانونا يجرم تطبيع العلاقات مع إسرائيل. يعرض هذا القانون حرية التعبير للخطر ويعزز بيئة معادية للسامية، كما أنه يتناقض بشكل صارخ مع التقدم الذي أحرزه جيران العراق من خلال بناء الجسور مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها وخلق فرص جديدة للناس في مختلف أنحاء المنطقة".

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة دورها كشريك قوي وثابت في دعم إسرائيل، بما في ذلك من خلال دعمها لتوسيع العلاقات مع جيرانها في السعي لتحقيق المزيد من السلام والازدهار للجميع".

وكان مجلس النواب العراقي قد صوّت لصالح قانون تجريم التطبيع وإقامة العلاقات مع إسرائيل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وعقب التصويت، نشر زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق مقتدى الصدر على تويتر تغريدة قال فيها: "وقل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقًا. الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وغلب (الأحزاب) وحده، والحمد لله الذي خذل الإرهابيين الإسرائيليين ورد كيدهم إلى نحرهم".

وتابع مناديًا الشعب العراقي:" فيا شعب عليكم بعد التصويت في مجلس النواب العراقي على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الإرهابي.. بصـلاة ركعتي شكر لله سبحانه وتعالى.. ثم الخروج إلى الشوارع احتفالاً بهذا المنجز العظيم".