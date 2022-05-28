تحقيق لـCNN.. دليل جديد يشير إلى مقتل شيرين أبو عاقلة في هجوم متعمد من القوات الإسرائيلية

(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد بشأن "أهمية عمل الإسرائيليين والفلسطينيين للحفاظ على الهدوء".

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، أن بلينكن "شدد على أهمية استكمال التحقيقات في مقتل الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة"، التي قُتلت أثناء تغطيتها غارة عسكرية إسرائيلية في جنين في يوم 11 من الشهر الجاري.

وأضاف برايس أن بلينكن ولابيد "تحدثا عن الجهود المشتركة لمواجهة التحديات العالمية، بما في ذلك تلك التي تشكلها إيران ووكلائها".

وقال المتحدث إن بلينكن "كرر التزام الإدارة الأمريكية الثابت بأمن إسرائيل وشدد على دعم الولايات المتحدة لحل الدولتين".

يذكر أن النائب العام الفلسطيني أصدر، الخميس، نتائج تقريره حول مقتل أبو عاقلة، وخلُص إلى أنها قُتلت برصاص جندي إسرائيلي بشكل "متعمد"، حسب قوله.

وفي المقابل، رفض وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، يوم الخميس، تقرير السلطة الفلسطينية حول مقتل شيرين أبو عاقلة، قائلا إن "التحقيقات لا تتم في المؤتمرات الصحفية، بل في غرف مغلقة، وأثناء نقل المعلومات".

وجدد غانتس استعداد اسرائيل للعمل مع السلطة الفلسطينية في تحقيق دولي بشأن أبو عاقلة.

وقال غانتس، في بيان: "حتى يومنا هذا، أدعو السلطة الفلسطينية لتسليم الرصاصة وكل ما توصلت إليه"، وأضاف: "نحن مستعدون لإجراء تحقيق بالتعاون مع الفاعلين الدوليين".

واستبعدت السلطة الفلسطينية مرارا التعاون مع إسرائيل في التحقيق، قائلة إنها لا تثق بإسرائيل.

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي ذكر أن المؤكد في قضية مقتل الصحفية، أن الجيش الإسرائيلي لم يطلق النار متعمدا نحوها، مشيرا إلى أن أبو عاقلة قُتلت في ساحة قتال.