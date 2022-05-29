دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واسعة البيان الذي أصدرته وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، بعد اتهام نجلها في جريمتي قتل بالولايات المتحدة، الامر الذي أثار تفاعلا واسعا.

الذين يشمتون بوزيرة الهجرة المصرية السيدة #نبيله_مكرم لتورط ابنها بقتل شخصين في #أمريكا، عليهم فهم أن ابنها #رامي_هاني مواطن مصري في الغربة يمر بمحنة وشهامتنا كمصريين تحتم علينا الوقوف معه كأخ مصري وأن نضع أي خلاف جانبا، فهذه طباعنا كمصريين وقت المحن.

وكتبت الوزيرة في صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، السبت: "لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتى نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن".

عمرو اديب عن قضية نجل الوزيرة نبيلة مكرم: أرجو أن ترحموا الست واللي يقدر يقف جنبها يقف تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش) https://t.co/ssWKmx8tIg #الحكاية #MBCMASR https://t.co/VFksjcP1IT

وأضافت: "قيامى بواجباتى كوزيره فى الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كونى أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبى ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصى وما هو عام".

قلبي مع "الأم" نبيله مكرم و أمهات الضحايا ايضا.. كارثه بكل المقاييس. اتمنى ان تحصل "الوزيره" نبيله مكرم علي اجازه و تبقي بجوار ابنها..فكيف لها ان تركز في اي عمل و لديها هذه المحنه .. هذا خارج نطاق البشر.. الأم تأتي أولا..ربنا يعينك https://t.co/O6XTZQc5LZ

وقالت مكرم: "كأم، أطلب منكم الدعاء لى ولأسرتى فى هذه المحنة، وأدعو معكم لابنى رامى وللضحايا اللذين لقوا ربهم"، داعية "وسائل الإعلام بتحرى الدقة فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية فى تعاملها مع تلك المحنه التى ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال فى علم الغيب وفى ضمير القاضى به".