أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- كشفت إيران عن وجود قاعدة طائرات دون طيار كبيرة لم يسبق لها مثيل تحت الأرض في مكان غير معروف في جبال زاغروس في غرب البلاد.

في تقرير مصور بثته قناة IRIB التلفزيونية الإيرانية الحكومية، السبت، ظهرت قاعدة عسكرية تحت الأرض تضم أسطولًا كبيرًا من الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية.

يظهر المراسل الإعلامي الرسمي الذي يزور القاعدة وهو ينقل بطائرة هليكوبتر في رحلة من قاعدة كرمانشاه الجوية في غرب إيران إلى موقع "سري" لم يكشف عنه للقيام بجولة في قاعدة الطائرات الاستراتيجية 313.

ويصف المراسل أنه معصوب العينين بسبب الرحلة "التي استغرقت 45 دقيقة" وأنه لم يُسمح له بخلع غطاء عينه إلا بعد وصوله إلى المجمع الواقع تحت الأرض.

وذكر التقرير أن "أكثر من 100 طائرة بدون طيار للقتال والاستطلاع والهجوم تابعة للجيش يتم الاحتفاظ بها للعمليات في هذه القاعدة الواقعة في قلب جبال زاغروس".

خلال التقرير، ظهر رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، وهو يتلقى "تقريرًا مباشرًا عن قدرات الجيش الإيراني في تطوير أنواع مختلفة من الطائرات بدون طيار العسكرية والقتالية وطويلة المدى" من قائد الجيش اللواء عبد الرحيم موسوي، بحسب الإعلام الرسمي.

وصفت هذه المرة الأولى التي يزور فيها باقري القاعدة السرية، وقد ظهر وهو يتفقد ما تزعم إيران أنها عدة أنظمة أسلحة جديدة، مثل صاروخ كروز حيدر1. يقال إنه أول صاروخ كروز إيراني يمكن إطلاقه من طائرة بدون طيار، "بمدى 200 كيلومتر وسرعة قصوى 1000 كم / ساعة عند إصابة هدف"، بحسب وسائل إعلام رسمية.

كما كشف الجيش الإيراني النقاب عن طائرة بدون طيار من طراز حيدر2، التي "يمكن تركيبها على طائرة هليكوبتر"، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.

وقال باقري إن "الطائرات المسيرة أصبحت أكثر أهمية بين معدات وأساليب القتال في مختلف العمليات الدفاعية والهجومية والبرية والبحرية والدفاع الجوي والاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية وعشرات العمليات الأخرى".

وأضاف باقري أن إيران تنتج حاليًا جميع المعدات التي تحتاجها لتصنيع الطائرات بدون طيار محليًا وأنهم يستخدمون الألعاب الحربية للإبلاغ عن تصاميمهم.