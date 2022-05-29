دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، عددًا من الأوامر الملكية شملت منصبًا جديدًا لوزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير.

وقرر الملك سلمان تعيين الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ، بالإضافة إلى عمله، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

وأعفى الملك سلمان، محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، عبدالرحمن الحربي، من منصبه وعينه سفيراً للمملكة لدى الصين.

إلى جانب تعيين حمود بن بداح المريخي وعبدالرحمن الكنهل مستشارين بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، وطارق بن عبدالعزيز الفارس مستشارًا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبدر هداب مساعدًا لرئيس هيئة الخبراء بالمجلس، بعد إعفائه من منصب مساعد وزير التجارة.

أجرى العاهل السعودي تغييرات في قيادتي الأمن العام والمباحث العامة، بتعيين اللواء محمد بن عبدالله البسامي مديرًا للأمن العام وترقيته إلى رتبة فريق، وأحمد بن عبدالعزيز العيسى مديرًا للمباحث العامة.

كما عيّن عبدالرحمن بن سليمان السياري عضوًا في مجلس الشورى. في حين أعفى توفيق الربيعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه. وسبق أن شغل الربيعة منصب وزير الصحة.