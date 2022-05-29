السودان.. مجلس الأمن والدفاع يوصي برفع الطوارئ وإطلاق سراح المعتقلين

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نشر الأحد ، 29 مايو / أيار 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوصى مجلس الأمن والدفاع في السودان برفع حالة الطوارىء وإطلاق سراح جميع المعتقلين، لتهيئة المناخ للحوار السياسي في البلد المأزوم منذ انقلاب أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ورفع المجلس توصياته إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، الذي ترأس اجتماع مجلس الأمن والدفاع، الأحد.

وتضمنت التوصيات السماح لقناة الجزيرة مباشر بالبث.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان نُشر في صفحته على فيسبوك إن التوصيات تأتي "حرصًا على استقرار الأوضاع الأمكنية وتهيئة المناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني".

وانطلق الحوار السياسي في السودان خلال الشهر الجاري بموجب "الآلية الثلاثية" المؤلفة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الإفريقية للتنمية (إيقاد) لحل الأزمة القائمة في البلاد.