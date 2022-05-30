اندلاع حريق هائل بالكويت.. والدفع بـ 4 فرق إطفاء لمحاولة السيطرة عليه

الشرق الأوسط
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اندلاع حريق هائل بالكويت.. والدفع بـ 4 فرق إطفاء لمحاولة السيطرة عليه
Credit: From Twitter/@MOInformation

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اندلع حريق هائل في سوق الخيام بمنطقة الري في محافظة الفروانية (جنوب العاصمة الكويت)، الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قوة الإطفاء العام.

وقالت قوة الإطفاء إن 4 من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.

وقدرت القوة تمدد الحريق على مسافة تبلغ 4 آلاف متر مربع تقريبًا، موضخة أن النيران التهمت خيامًا ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية لقطات مصورة خلال جهود عناصر الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق.

في نهاية مارس/ آذار، شب حريق مماثل في سوق المباركية التاريخي بالكويت. وحينها، التهمت النيران أكثر من 20 محلا تجاريًا.

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