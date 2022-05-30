دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—اندلع حريق هائل في سوق الخيام بمنطقة الري في محافظة الفروانية (جنوب العاصمة الكويت)، الاثنين، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قوة الإطفاء العام.

وقالت قوة الإطفاء إن 4 من فرقها تكافح الحريق وتحاول السيطرة عليه ومنع امتداده.

وقدرت القوة تمدد الحريق على مسافة تبلغ 4 آلاف متر مربع تقريبًا، موضخة أن النيران التهمت خيامًا ومواد بلاستيكية تستخدم في صناعة الخيام.

ونشرت وزارة الإعلام الكويتية لقطات مصورة خلال جهود عناصر الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق.

#قوة_الإطفاء_العام: تتعامل حالياً فرق الإطفاء مع حريق في سوق الخيام بـ #منطقة_الري #الكويت #وزارة_الإعلام_الكويت @kff_kw https://t.co/NuoD4OEn90

في نهاية مارس/ آذار، شب حريق مماثل في سوق المباركية التاريخي بالكويت. وحينها، التهمت النيران أكثر من 20 محلا تجاريًا.