الإمارات تعلن موقفها من "اقتحام متطرفين" لباحات المسجد الأقصى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت الإمارات "اقتحام" مستوطنين "متطرفين" لباحات المسجد الأقصى، والذي تم بحماية من القوات الإسرائيلية يوم الأحد، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وقالت الإمارات في بيانها إنها تدين " بشدة اقتحام مستوطنين متطرفين لباحة المسجد الأقصى المبارك بحماية من القوات الإسرائيلية"، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) عن الخارجية.

وجددت الإمارات التأكيد على " موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه، وضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى"، وفقا للبيان.

ودعت الإمارات السلطات الإسرائيلية إلى "خفض التصعيد وإنهاء حالة من التوتر والاحتقان"، وأكدت على "أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الانجراف إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار"، حسب قولها.

وشددت الإمارات في بيان وزارة خارجيتها على " أهمية دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للدفع قدما بعملية السلام في الشرق الأوسط، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد الوصول الى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا للبيان.