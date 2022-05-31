دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، وناقش معه قضايا عدة على رأسها "الهدنة في اليمن".

وقال بلينكن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تحدثت إلى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وتطرقنا إلى جهود تقوية الهدنة في اليمن".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي قائلا عن القضايا الأخرى التي تطرق لها مع نظيره السعودي: "وناقشنا أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا والفرص لتعاون أكبر حول القضايا الإقليمية".

Spoke with Saudi Arabia's Foreign Minister @FaisalbinFarhan today on efforts to strengthen and extend the truce in Yemen, the importance of international support for Ukraine, and opportunities for greater cooperation on regional issues.

وتأتي هذه المحادثات بين الجانبين قيبل لقاء محتمل بين الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال الشهر المقبل.