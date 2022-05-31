دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ 15 عاما، التقى خلوصي أكار، برئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإثنين، في قصر الشاطئ حسبما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية ووكالة الأنباء الإماراتية (وام) الثلاثاء.

وأبلغ وزير الدفاع التركي رئيس الإمارات تحيات رجب طيب أردوغان، وأعرب عن مواساته للشعب الإماراتي برحيل الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهنأ الشيخ محمد بن زايد بتوليه رئاسة البلاد، وفقا لوام.

وبحث الجانبان "علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية"، وفقا لوام.

من جانبه، وجه رئيس الإمارات الشكر لوزير الدفاع التركي على التعزية والتهنئة في اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين البارزين في دولة الإمارات.

وذكرت الأناضول أن هذه الزيارة الأولى لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ 15 عاما، حسبما أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية.

يذكر أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد، كان قد زار أنقرة والتقى بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل 3 أيام.