لافروف يرد على تساؤلات عن صحة بوتين ويرد على تكهنات إصابته بـ"مرض خطير"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إن البحرية الروسية ستضمن مرور سفن الحبوب إلى البحر الأبيض المتوسط ​​إذا أزالت أوكرانيا الألغام من مياهها الساحلية.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي خلال زيارة للبحرين "من المهم أن يقوم الممثلون الأوكرانيون بتطهير المياه الساحلية من الألغام".

وأضاف لافروف "إذا تم حل هذه المشكلة... فعندئذ في أعالي البحار، ستضمن القوات البحرية الروسية مرور هذه السفن دون عوائق إلى البحر الأبيض المتوسط ​​وإلى وجهاتها".

ومضى قائلا إن "كل ما يعتمد على (روسيا) مضمون".

تأتي زيارة لافروف ضمن جولة خليجية، تشمل السعودية، التي وصلها في وقت لاحق الثلاثاء، وذلك بعد يوم من قرار قمة الاتحاد الأوروبي بحظر ثلثي واردات النفط الروسي.

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل إمدادات الحبوب من أوكرانيا، مما تسبب في نقص الحبوب على مستوى العالم.

يوم الجمعة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن 22 مليون طن من الحبوب، وهو ما يمثل ما يقرب من نصف إمدادات صادرات الحبوب الأوكرانية، تعطلت بسبب الحصار الروسي لطرق التصدير الرئيسية عبر البحر الأسود وبحر آزوف.

ورفض الكرملين مرارًا الاتهامات بأنه منع إمدادات الحبوب من أوكرانيا، واتهم الغرب بالتسبب في الأزمة.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو ستدعم تصدير الحبوب الأوكرانية "دون عوائق" من الموانئ الأوكرانية، بحسب ما جاء في بيان للكرملين لمكالمة بين الزعيمين.

وأضاف بوتين أن روسيا مستعدة أيضًا "لتصدير كميات كبيرة من الأسمدة والمنتجات الزراعية" في حالة "رفع العقوبات المفروضة على البلاد".