دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار مقطع فيديو لشابين يعتدي أحدهما على امرأة فوق مقدمة سيارة في الطريق العام في الرياض جدلا واسعا، وقد أعلنت الشرطة القبض على الفاعلين مرجعة سبب الواقعة إلى "خلاف عائلي".

وقال الأمن العام السعودي في بيان نشره عبرصفحته الرسمية على موقع تويتر: "قبضت شرطة مدينة الرياض على مواطنين ظهرا في مقطع فيديو وأحدهما يعتدي على امرأة أحد أحياء مدينة الرياض".

وتابع الأمن العام في بيانه قائلا: "وتبين من إجراءات الاستدلال الأولية أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، ولم تتقدم المرأة المعتدى عليها ببلاغ لدى الجهات الأمنية، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة"، وفقا للبيان.

شرطةُ منطقة الرياضِ تقبضُ على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو وأحدهما يعتدي على امرأة https://t.co/f77PkDVL2P

وكان قد انتشر مقطع فيديو يظهر أحد الشابين وهو يقوم بضرب السيدة على مقدمة سيارة في الرياض، وسط حالة صدمة من قبل المارة في الشارع.

@security_gov حلات من جلده مثل ما سوا بهالضعيفه https://t.co/oPArc3VdDX

وأثار بيان الأمن العام تعليقات متباينة بين رحب بالقبض على الفاعلين وبين من طالب بفسح المجال أمام وجود حل ضمن نطاق الأسرة نظرا لأن الخلاف عائلي.

@security_gov والله ماهم رجال الله يسود وجيهم ويعزكم ولايعز عليكم ، المشكله تحصلها أمهم ولا اختهم💔